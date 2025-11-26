Vitinha lidera la victoria 5-3 del PSG contra el Tottenham

Con una prodigiosa segunda parte y un triplete del portugués Vitinha, el PSG se impuso por 5-3 al Tottenham este miércoles en el Parque de los Príncipes en la quinta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

La victoria permite al campeón defensor sumar 12 puntos y ascender a la segunda plaza del grupo único de la Champions, empatado con Bayern de Múnich, Inter de Milán y Real Madrid, todos a tres unidades del líder Arsenal.

Pese a salir con el joven Quentin Ndjantou como 9, el PSG comenzó dominando el partido e incluso contó con ocasiones de peligro, pero fue el brasileño Richarlison el que abrió el marcador pasada la media hora, al culminar con un cabezazo a bocajarro una gran jugada de toda la línea ofensiva londinense (35').

Los Spurs pensaban llegar a la pausa con ventaja, pero en el último momento apareció el portugués Vitinha para empatar con un derechazo a la escuadra desde fuera del área (45').

Los visitantes volvieron a adelantarse en el marcador nada más comenzar la segunda parte, con un remate del francés Randal Kolo Muani en un córner que no supo rechazar la defensa parisina (50'), pero Vitinha empató de nuevo, esta vez con un zurdazo desde la frontal (53').

La remontada se consumó unos minutos después, en una recuperación del PSG en la salida del balón de los londinenses, con un sublime pase de taco de João Neves el portugués dejó solo a Fabián Ruiz y el español marcó con sangre fría (59').

Con el PSG desatado, el equipo de Luis Enrique sentenció con el gol del ecuatoriano Willian Pacho, quien aprovechó la pasividad de la defensa rival en un tiro de esquina (65').

Vitinha estuvo cerca de manchar su gran partido con una mala salida de pelota que permitió la recuperación del Tottenham y el gol de Kolo Muani.

El ex del PSG (72') firmó un doblete, pero cuatro minutos después el portugués dejó las cosas en su sitio al transformar un penal pitado por manos del Cuti Romero (76').

