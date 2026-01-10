Vitol cargará este fin de semana el primer cargamento de diluyente en virtud del acuerdo con Venezuela: fuentes

Por Shariq Khan y Marianna Parraga

NUEVA YORK/HOUSTON, 10 ene (Reuters) - La comercializadora de materias primas Vitol cargaría este fin de semana el primer cargamento de nafta desde la costa estadounidense del Golfo de México a Venezuela, en virtud de un acuerdo de suministro con el Gobierno de Estados Unidos, dijeron el sábado a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La empresa comercial ha fletado el buque Hellespont Protector para entregar la nafta, utilizada como diluyente para diluir el crudo venezolano y facilitar su transporte y procesamiento, dijeron las fuentes.

Las fuentes solicitaron el anonimato para discutir detalles confidenciales. Vitol no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.