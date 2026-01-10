Vitol embarcará el fin de semana primer cargamento de diluyente en virtud de acuerdo Venezuela: fuentes

Por Shariq Khan y Marianna Parraga

NUEVA YORK/HOUSTON, 10 ene (Reuters) - La comercializadora de materias primas Vitol cargaría este fin de semana el primer cargamento de nafta desde la costa estadounidense del Golfo de México a Venezuela, en virtud de un acuerdo de suministro con el Gobierno de Estados Unidos, dijeron el sábado a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El flujo de nafta, usada como diluyente para diluir el crudo pesado de Venezuela y hacerlo más fácil de mover y procesar, marcaría un hito clave en los esfuerzos para impulsar la producción en el país sudamericano, mientras el Gobierno de Trump se centra en reactivar su industria petrolera tras sacar del poder al presidente Nicolás Maduro la semana pasada.

La estatal petrolera venezolana Pdvsa había estado reduciendo la producción en los últimos días después de que un bloqueo naval estadounidense cortara sus envíos y la obligara a almacenar petróleo en barcos mientras los tanques en tierra se llenaban.

Vitol y su par comercial Trafigura llegaron a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para ayudar a comercializar el petróleo venezolano varado, según confirmaron las empresas el viernes, días después de que el gobierno encargado de Caracas acordara exportar hasta 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

Con la previsión de que el petróleo venezolano comience a fluir de nuevo, los comerciantes de materias primas, y la petrolera Chevron, han estado buscando nafta para enviarla a Venezuela y ayudar a revitalizar la producción de crudo en el país, dijeron fuentes a Reuters.

Vitol ha fletado el buque Hellespont Protector para cargar unos 460.000 barriles de nafta desde Houston, según las fuentes. El buque está buscando actualmente una ventana para cargar el producto durante el fin de semana y se espera que lo entregue en Venezuela en algún momento de la próxima semana, añadieron.

Las fuentes solicitaron el anonimato para discutir detalles confidenciales. Vitol declinó hacer comentarios.

Vitol y otros habían estado suministrando diluyentes a Venezuela hasta que el gobierno de Estados Unidos a principios del año pasado comenzó a cancelar las licencias como parte de un cambio de política hacia el país.

Las importaciones de diluyente de Rusia ayudaron a Venezuela a reemplazar los volúmenes que recibía de Estados Unidos tras esas cancelaciones, y Washington podría ahora recuperar esa cuota de Rusia, dijo el analista de Commodity Context Rory Johnston.

"Las importaciones totales de diluyente en Venezuela han sido bastante planas durante el último año, y suponiendo que la situación actual corte el flujo de nafta rusa, entonces Estados Unidos tendrá que reemplazarla lo antes posible para evitar más cierres de suministro", dijo Johnston.

(Reportaje de Shariq Khan en Nueva York y Marianna Parraga en Houston)