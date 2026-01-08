Vitol obtiene permiso preliminar EEUU para iniciar negociaciones sobre petróleo venezolano: fuentes

Por Arathy Somasekhar, Dmitry Zhdannikov y Shariq Khan

HOUSTON, 8 ene (Reuters) -

Vitol, una de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo, ha recibido un permiso especial preliminar del Gobierno de Estados Unidos para iniciar negociaciones para importar y exportar petróleo de Venezuela durante 18 meses, dijeron el jueves cuatro fuentes.

Vitol buscaría finalizar el permiso y los términos bajo los cuales puede operar en el país en los próximos días, dijo una fuente.

Vitol no quiso hacer comentarios.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha dicho que quiere controlar indefinidamente las ventas y los ingresos petroleros de Venezuela, después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

Vitol y su rival Trafigura están en conversaciones con la Administración Trump sobre la comercialización del petróleo venezolano, informó Reuters anteriormente. (Reporte de Arathy Somasekhar en Houston, Shariq Khan in New York, Dmitri Zhdannikov y Julia Payne en Bruselas; Editado en español por Javier Leira)