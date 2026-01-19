Vitol ofrece petróleo venezolano a China para entrega en abril, dicen fuentes

SINGAPUR, 19 ene (Reuters) - Vitol ofreció petróleo venezolano a compradores chinos con descuentos de unos US$5 por barril respecto al Brent ICE para entrega en abril, informaron varias fuentes comerciales.

Las ofertas se hicieron el viernes a varias refinerías, incluidas refinerías independientes que solían ser los principales compradores chinos de petróleo venezolano con un descuento mayor, dijo una de las fuentes.

Sin embargo, es poco probable que las refinerías independientes acepten las ofertas, dado el fuerte aumento de los precios desde un descuento de unos US$15 por barril en diciembre, dijeron fuentes comerciales.

Vitol también se está dirigiendo a las refinerías estatales indias para vender el petróleo. La refinería y petroquímica india Mangalore está estudiando la posibilidad de comprar petróleo venezolano, ya que ha suspendido las importaciones de petróleo ruso para cumplir las sanciones occidentales, dijo el lunes su director financiero, Devendra Kumar. (Reporte de Siyi Liu y Florence Tan en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)