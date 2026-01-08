Vitol y Trafigura están en conversaciones con EEUU sobre la venta de crudo venezolano: fuentes

LONDRES, 8 ene (Reuters) -

Vitol y Trafigura, dos de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo, están en conversaciones con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la comercialización de petróleo venezolano, dijeron cuatro fuentes conocedoras del asunto.

Las casas comerciales europeas han dominado tradicionalmente el comercio mundial de petróleo y podrían ayudar a Estados Unidos a

facilitar las ventas de crudo de Venezuela, pese a que Washington quiere que las grandes petroleras estadounidenses desempeñen un papel clave.

Funcionarios estadounidenses se reunirán con representantes del comercio en la Casa Blanca el viernes, dijo una de las fuentes, en una jornada en la que también recibirá a las grandes petroleras estadounidenses.

Trafigura y Vitol no quisieron hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters, que fue enviada fuera del horario laboral de Estados Unidos.

La administración Trump rápidamente puso sus ojos en la industria petrolera de Venezuela después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Washington dijo que quiere controlar de forma indefinida las ventas y los ingresos petroleros venezolanos.

Trump ya ha dicho que las empresas estadounidenses invertirán en Venezuela y reconstruirán su industria petrolera para elevar el bombeo y bajar los costos globales de la energía.

Washington y Caracas llegaron a un acuerdo esta semana para exportar petróleo por valor de 2.000 millones de dólares, unos 30 millones a 50 millones de barriles, a Estados Unidos.

Las compañías petroleras estadounidenses quieren "garantías serias" de Washington antes de realizar grandes inversiones en Venezuela, informó el miércoles el Financial Times.

Tras años de inversiones insuficientes y sanciones, la producción del país se ha reducido a alrededor de 1 millón de barriles por día, o apenas el 1% del suministro mundial, frente a los 3,5 millones de bpd de la década de 1970, cuando representaba el 7% del petróleo mundial.

(Reporte de Shariq Khan en Nueva York, Dmitry Zhdannikov, Robert Harvey y Anna Hirtenstein en Londres, y Aizhu Chen en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)