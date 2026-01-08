Vitol y Trafigura, invitados a negociaciones sobre petróleo venezolano en la Casa Blanca

Por Dmitry Zhdannikov, Shariq Khan y Robert Harvey

LONDRES, 8 ene (Reuters) -

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado a los jefes de las casas comerciales de materias primas Vitol y Trafigura a la Casa Blanca el viernes para mantener conversaciones sobre la comercialización del petróleo venezolano, dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Las casas comerciales europeas han dominado tradicionalmente el comercio mundial de petróleo y podrían ayudar a Estados Unidos a facilitar las ventas de crudo de Venezuela, pese a que Washington quiere que las grandes petroleras estadounidenses desempeñen un papel clave.

Las casas comerciales europeas han dominado tradicionalmente el comercio mundial de petróleo y podrían ayudar a Estados Unidos a vender el de Venezuela, a pesar de que Washington quiere que las grandes petroleras estadounidenses desempeñen el papel más importante.

La Casa Blanca ha dicho que recibiría a las grandes petroleras estadounidenses el viernes, pero no se había informado previamente de la invitación a las casas comerciales.

Reuters no pudo obtener inmediatamente una lista completa de los invitados a las reuniones.

Trafigura y Vitol no quisieron hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

WASHINGTON QUIERE EL CONTROL INDEFINIDO

La administración Trump rápidamente puso sus ojos en la industria petrolera de Venezuela después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Washington dijo que quiere controlar de forma indefinida las ventas y los ingresos petroleros venezolanos.

El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo el miércoles que se estaba comprometiendo con comercializadores de materias primas y bancos para proporcionar apoyo financiero a las ventas de crudo venezolano y combustible al país, pero no mencionó qué empresas.

Trump ya ha dicho que las empresas estadounidenses invertirán en Venezuela y reconstruirán su industria petrolera para elevar el bombeo y bajar los costos globales de la energía.

Washington y Caracas llegaron a un acuerdo esta semana para exportar petróleo por valor de US$ 2.000 millones, unos 30 millones a 50 millones de barriles, a Estados Unidos.

Las grandes petroleras estadounidenses han dicho que quieren "garantías serias" antes de realizar inversiones.

Tras años de inversiones insuficientes y sanciones, la producción del país se ha reducido a alrededor de 1 millón de barriles por día, o apenas el 1% del suministro mundial, frente a los 3,5 millones de bpd de la década de 1970, cuando representaba el 7% del petróleo mundial.

Vitol y Trafigura se encontraban entre los comerciantes más activos de petróleo venezolano antes de las sanciones de Estados Unidos en 2019. (Reporte de Shariq Khan en Nueva York, Dmitry Zhdannikov, Robert Harvey y Anna Hirtenstein en Londres, y Aizhu Chen en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)