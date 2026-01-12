Vitol y Trafigura ofrecen petróleo venezolano a refinerías indias y chinas para marzo: fuentes

Por Nidhi Verma y Siyi Liu

NUEVA DELHI/SINGAPUR, 12 ene (Reuters) - Vitol y Trafigura han iniciado conversaciones sobre la venta de crudo venezolano con refinerías de India y China para cargamentos que se entregarán en marzo, dijeron el lunes varias fuentes comerciales.

Los comerciantes mundiales de materias primas confirmaron el viernes que habían llegado a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para ayudar a comercializar el petróleo venezolano varado, días después de que el gobierno interino de Caracas acordó exportar hasta 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

Sus esfuerzos de comercialización acelerarán la venta de petróleo venezolano en el marco del programa estadounidense, lo que permitirá al productor de la OPEP reanudar las exportaciones paralizadas desde el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Las firmas comerciales se están apresurando para asegurar buques, moviéndose rápidamente para vender el petróleo venezolano, con el CEO de Trafigura diciendo que cargará su primer envío para Estados Unidos esta semana.

REFINERÍAS INDIAS, PETROCHINA

Vitol se está acercando a las refinerías estatales indias para vender el petróleo, según dos de las fuentes. El comerciante ofreció un cargamento con un descuento de entre US$8 a US$8,5 por barril frente al Brent ICE, según una de las fuentes.

Los refinadores Indian Oil Corp y Hindustan Petroleum Corp considerarían la compra de petróleo venezolano, dijeron fuentes a Reuters la semana pasada. Ninguna de ellas respondió a las peticiones de comentarios.

Reliance Industries dijo que consideraría reanudar las compras de crudo venezolano si la normativa estadounidense permite las ventas a compradores no estadounidenses.

Vitol y Trafigura también se han puesto en contacto con PetroChina, explorando el interés de la refinería estatal china, que era un importante comprador de crudo agrio pesado Merey de Venezuela, así como de fuel oil antes de que comenzaran las sanciones de Estados Unidos, dijeron tres fuentes.

"Los comerciantes pueden primero aprovechar a los grandes comerciantes de petróleo estatales en lugar de las 'teteras'", dijo uno de ellos, refiriéndose a las refinerías independientes en China que suelen comprar petróleo barato sancionado.

PetroChina no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Vitol declinó hacer comentarios. Trafigura dijo que está proporcionando servicios logísticos y de mercadotecnia para facilitar la venta de petróleo venezolano, pero declinó hacer comentarios sobre las conversaciones.

ENTREGA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO

Otra fuente dijo que Vitol y Trafigura están ofreciendo cargas para entrega en la segunda quincena de marzo.

El domingo, Vitol cargó el primer cargamento de nafta de Estados Unidos a Venezuela en el Hellespont Protector, de tamaño Panamax, que se espera que llegue al puerto venezolano de José el 28 de enero, mostraron los datos de envío de Kpler.

La nafta se utiliza para diluir el crudo pesado de Venezuela y facilitar su transporte y procesamiento.

La inminente reanudación de las exportaciones de crudo venezolano ha contrarrestado la preocupación por una posible interrupción del suministro en Irán y ha frenado las subidas de los futuros mundiales del petróleo. (Información de Nidhi Verma en Nueva Delhi, Siyi Liu, Chen Aizhu y Florence Tan en Singapur; información adicional de Julia Payne en Londres y Shariq Khan en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)