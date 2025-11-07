Vitor Roque le regala al Palmeiras el liderato en solitario del Brasileirao

El Palmeiras se situó como líder en solitario del Brasileirao al imponerse 2-0 este jueves al Santos con dos tantos de Vitor Roque, en una 32ª jornada en la que el veterano Hulk marcó su gol número 500 como profesional.

A continuación, las tres escenas que marcaron la fecha del Campeonato Brasileño:

Líder en solitario

Tras el empate 2-2 en la víspera entre el Flamengo y el Sao Paulo, el Palmeiras necesitaba apenas un punto para situarse como líder en solitario, aunque el conjunto de Abel Ferreira no se conformó con un empate y acabó venciendo 2-0 en casa al Santos.

Dos goles de Vitor Roque en la segunda mitad, celebrando así su primera convocatoria con la selección brasileña, le dieron la victoria al Verdao, ante un flojo Santos donde no estuvo Neymar, preservado de jugar en el césped sintético.

"Es una de las mejores fases de mi vida. Quiero llegar a la selección con los pies en el suelo, trabajando con humildad, primero en el Palmeiras y luego con Brasil", dijo Tigrinho tras el duelo.

Con los dos goles, Vitor Roque llega a 15 en el campeonato y es el tercer máximo anotador, a dos de Kaio Jorge y Giorgian De Arrascaeta, con 17 tantos cada uno.

El triunfo permite que el Palmeiras llegue a los 68 puntos, tres más que el Flamengo, y además con dos victorias más que los cariocas, primer criterio de desempate en caso de igualdad.

Por su parte, el Santos entró en zona de descenso con la derrota, superado por el Vitória, y tiene un terrible calendario, al medirse este domingo con el Flamengo en el Maracaná y recibir al Palmeiras posteriormente en casa, en partido aplazado de la primera vuelta.

500 veces Hulk

Nadie en el mundo del fútbol lo conoce por el nombre a Givanildo Vieira de Sousa, aunque sí a Hulk, tal y como se dio a conocer por su fuerza física en todo el mundo.

A sus 39 años, el veterano delantero del Atlético Mineiro marcó su gol 500 como profesional este miércoles en la victoria 3-0 contra el Bahia, con un potente disparo desde la media luna que celebró por todo lo alto.

Fue su gol número 132 defendiendo al Galo, al que llegó en 2021 tras 16 años jugando en Europa y Asia.

"Muchos estaban creyendo que estoy al final de mi carrera, y tengo que mostrar cada día más y más que no es la edad lo que hace la diferencia, y sí lo que uno se dedica, lo que uno se exige para estar bien físicamente y competir con los jugadores más jóvenes. Espero dar muchas más alegrías a la afición atleticana", dijo Hulk tras el partido.

Esta temporada, el veterano atacante suma 18 goles y 5 asistencias en sus 55 partidos con el Atlético Mineiro, club en el que es el décimo máximo goleador histórico.

Celebración polémica

El estadio Castelao de Fortaleza se llenó este jueves para el derbi local entre el Ceará y el Fortaleza. El llamado Clásico Rey.

En el minuto 37, el delantero paraguayo del Fortaleza Adam Bareiro abrió el marcador y lo celebró simulando que caminaba como un anciano, con un bastón, en alusión al 'Vovó' (abuelo en portugués), tal y como se conoce al Ceará, el gran rival.

La celebración enfureció a los jugadores y la afición local, provocando una gran trifulca en el césped.

Preguntado por la celebración, Bareiro dijo que la conmemoración fue para homenajear a un amigo suyo que cumplía 50 años.

"Le dije que haría de abuelito si marcaba. Fue para él, con mucho cariño. Un abrazo, Gonzalo", declaró el paraguayo.

El partido terminó con empate 1-1, resultado que mantiene al Fortaleza, que dirige el argentino Martín Palermo, como penúltimo, a cinco puntos de la salvación, mientras que el Ceará es decimotercero, con seis puntos de margen sobre el descenso.

prb/cl