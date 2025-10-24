Vitor Roque vs. Kaio Jorge, duelo de goleadores en un crucial Palmeiras-Cruzeiro

Llamados a competir por ser el 9 de la selección de Brasil en los próximos años, Vitor Roque y Kaio Jorge se cruzan este domingo en un partido vital entre Palmeiras y Cruzeiro por la 30ª jornada del Brasileirao, con reducido margen de error.

Palmeiras comparte el liderato con Flamengo, ambos con 61 puntos, mientras que Cruzeiro los escolta con 56 unidades, aunque con un partido más.

El Mengão visita el sábado a Fortaleza, un rival en zona de descenso.

Tras la derrota 3-2 en la fecha anterior ante Flamengo, y la caída 3-0 frente a Liga de Quito en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira confía en los goles de Vitor Roque, "Tigrinho", para reaccionar.

El delantero de 20 años suma 13 goles en el torneo y tiene la chapa de ser el fichaje más caro en la historia del fútbol de Sudamérica, luego de que a principios de año el club paulista pagara al FC Barcelona 25,5 millones de euros por sus servicios.

Solo es superado por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, estrella de Flamengo, y el propio Kaio Jorge, con 15 millones de euros cada uno.

No obstante, Ferreira tiene un dilema por la tentación de poder reservar sus figuras para la vuelta de su cruce de Libertadores.

Para mantener sus esperanzas de luchar por el campeonato, Cruzeiro tiene fe en el regreso de Kaio Jorge tras una jornada de sanción.

"Una competición de puntos corridos es una 'performance' a lo largo de ocho o diez meses.

“Es una prueba de largo aliento", dijo el técnico del equipo de Belo Horizonte, el portugués Leonardo Jardim, e insistió en las opciones vivas de título que tienen los suyos.

- Pensando en Racing -

Tal como el Palmeiras debe pensar en Liga de Quito en su partido contra el Cruzeiro, el colíder Flamengo enfrenta al Fortaleza con un ojo puesto en su cruce de semis de la Libertadores ante el Racing argentino.

El miércoles, el equipo de Filipe Luís juega la vuelta en Avellaneda con la misión de defender la ventaja de 1-0 en la ida en Río de Janeiro.

A la ausencia segura del centrodelantero Pedro, por una fractura en el brazo derecho, podrían sumarse las de jugadores a los que Filipe Luís decida dar descanso.

El Fortaleza (19º) busca resucitar sus posibilidades de evitar el descenso, a siete puntos de la salvación.

"Tenemos que mejorar para el resto del campeonato", dijo su técnico, el exdelantero argentino Martín Palermo, al pedir apoyo a la afición del León del Pici.

En la lucha por los cupos para la próxima Copa Libertadores, el Sao Paulo (9º) necesita romper ante el Bahia (5º) una racha de tres derrotas en fila, mientras que Botafogo (6º) visita a un Santos (16º) que sigue sin poder contar con el lesionado Neymar.

- Partidos de la 30ª jornada:

- Sábado:

Atlético Mineiro-Ceará

Vitória-Corinthians

Fluminense-Internacional

Sport Recife-Mirassol

Fortaleza-Flamengo

Sao Paulo-Bahia

-Domingo:

Botafogo-Santos

Gremio-Juventude

Bragantino-Vasco

Palmeiras-Cruzeiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 61 28 19 4 5 53 26 27

2. Flamengo 61 28 18 7 3 56 15 41

3. Cruzeiro 56 29 16 8 5 42 21 21

4. Mirassol 52 29 14 10 5 50 30 20

5. Bahia 49 29 14 7 8 40 32 8

6. Botafogo 46 29 13 7 9 39 26 13

7. Fluminense 41 28 12 5 11 35 35 0

8. Vasco 39 29 11 6 12 46 41 5

9. Sao Paulo 38 29 10 8 11 31 33 -2

10. RB Bragantino 36 29 10 6 13 34 44 -10

11. Corinthians 36 29 9 9 11 31 35 -4

12. Grémio 36 29 9 9 11 30 37 -7

13. Ceara 35 28 9 8 11 27 27 0

14. Internacional 35 29 9 8 12 35 42 -7

15. Atlético Mineiro 33 28 8 9 11 26 32 -6

16. Santos 31 28 8 7 13 28 40 -12

17. Vitória 31 29 7 10 12 27 43 -16

18. Juventude 26 29 7 5 17 23 53 -30

19. Fortaleza 24 28 6 6 16 26 44 -18

20. Sport 17 28 2 11 15 21 44 -23

prb/erc/ag