Vitor Roque y la vuelta de Fabinho marcan convocatoria de Brasil ante Senegal y Túnez

La aparición del delantero Vitor Roque y el regreso de Fabinho, luego de casi tres años de ausencia, son novedades en la convocatoria anunciada este lunes por Brasil para los amistosos que jugará este mes contra Senegal y Túnez.

La Canarinha enfrentará el 15 de noviembre a Senegal en el Emirates Stadium, en Londres, y tres días después jugará contra Túnez en el estadio Pierre-Mauroy de Lille, en el nordeste de Francia, en su fase de preparación para el Mundial del próximo año.

Vitor Roque, de 20 años, está teniendo una brillante temporada con el Palmeiras, con 13 goles y tres asistencias en la liga brasileña y cuatro tantos en la Copa Libertadores, torneo en el que el Verdão enfrentará el 29 de noviembre en la final al Flamengo.

"Lo está haciendo muy bien", dijo sobre el atacante el entrenador de los pentacampeones mundiales, el italiano Carlo Ancelotti.

El centrodelantero tiene un único partido en su historial internacional, en 2023, con el interino Ramon Menezes.

Una de las sorpresas que dio Ancelotti fue el retorno del mediocampista defensivo Fabinho (Al-Ittihad, Arabia Saudita), de 32 años, que no había sido llamado por la selección brasileña desde el Mundial de Catar 2022.

Neymar, que reapareció el fin de semana con el Santos tras una lesión, sigue sin entrar en el listado.

Ancelotti citó también a un debutante: el lateral izquierdo Luciano Juba, del Bahia de la liga local.

El astro Vinícius Júnior y la joya Estevão repiten entre las alternativas ofensivas, mientras que el capitán, el central Marquinhos, retorna después de perderse por lesión los amistosos de octubre contra rivales asiáticos, un triunfo 5-0 ante Corea del Sur en Seúl y una inédita derrota 3-2 a manos de Japón en Tokio.

Convocatoria:

Arqueros: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alex Sandro (Palmeiras), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (París Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasdo da Gama) y Wesley (Roma).

Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão y João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Vinícius Júnior y Rodrygo (Real Madrid) y Vitor Roque (Palmeiras).

