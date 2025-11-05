Viuda de alcalde asesinado en México lo reemplazará, tras fuertes protestas contra el crimen

Por Lizbeth Diaz

CIUDAD DE MÉXICO, X nov - La viuda de un alcalde mexicano asesinado en una actividad pública el fin de semana en una convulsa región del occidente de México asumirá el cargo de su esposo el miércoles, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, tras varios días de graves protestas en las calles para exigir justicia por el crimen.

Grecia Quiroz tomará posesión como alcaldesa del municipio Uruapan, en el estado Michoacán, con la promesa de seguir los ideales de su marido fallecido, Carlos Manzo, quien buscaba imponer mano dura frente a los poderosos cárteles de la droga con fuerte presencia en ese territorio. Durante años, representantes de diversos sectores, como productores de limón y aguacate, han denunciado extorsiones, secuestros y homicidios en Michoacán. "Ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del estado y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio", dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria. La mandataria informó que el martes recibió a Quiroz en la sede presidencial. Manzo, de 40 años, fue asesinado a tiros el sábado mientras asistía con su familia a un festival de velas en una celebración del Día de Muertos en el centro de Uruapan. "Me arrebataron al padre de mis hijos, pero se equivocaron, esto no se acaba aquí", dijo Quiroz el lunes en el entierro.

Carlos Bautista, dirigente del Movimiento Independiente del Sombrero, al que pertenecía Manzo, dijo a Reuters que la nueva alcaldesa será resguardada por al menos 14 agentes de seguridad. "Es un hecho que no tendría que volver a repetirse", afirmó sobre el crimen.

Tras la muerte del alcalde, grupos civiles protestaron en varias regiones del país. En Morelia, capital de Michoacán, fueron vandalizados el Palacio de Gobierno y el Congreso del estado, y periodistas denunciaron que fuerzas del orden les hicieron borrar imágenes de la represión a los manifestantes.

Hasta ahora dos personas han sido detenidas por el caso, mientras las autoridades locales buscan al posible autor del crimen y crece el hartazgo social por la ola de violencia en la región, donde a finales del mes pasado fue asesinado un líder de los productores aguacateros Bernardo Bravo.

Según Bautista, cercano a Manzo, varios representantes del movimiento político que representa han recibido amenazas de muerte en los últimos días de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado. La fiscalía de Michoacán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si los amenazados presentaron denuncias. (Reporte de Lizbeth Díaz)