Viuda del último sah de Irán dice a AFP que las protestas "no tienen vuelta atrás"

La viuda del último sah de Irán, Farah Pahlavi, considera que "no hay vuelta atrás" después de las protestas contra el régimen islámico, y dice estar convencida de que los iraníes saldrán "vencedores de este enfrentamiento desigual", en una entrevista con la AFP.

Expulsada del país en enero de 1979 junto a su esposo durante la revolución que llevó al poder al ayatolá Jomeini, Pahlavi, de 87 años, asegura también que su "deseo" y su "necesidad hoy son regresar a Irán".

La movilización iniciada el 28 de diciembre con las protestas contra el alto costo de la vida tomó un cariz diferente el 8 de enero y se convirtió en un desafío abierto a la república islámica instalada desde 1979. El poder respondió con una amplia campaña de represión que dejó miles de muertos, según varias oenegés.