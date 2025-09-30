Vivienda: comprar casa cuesta en torno a un 15% más que hace un año

30 sep (Reuters) - El precio de la vivienda sigue disparado en España y cerró el tercer trimestre de 2025 con aumentos de dos dígitos respecto al año anterior, impulsado por el desequilibrio entre una oferta limitada y una demanda en auge, según datos publicados el martes por Gesvalt y Fotocasa.

De acuerdo con el informe de Gesvalt para el tercer trimestre, comprar una vivienda de 90 metros cuadrados en España cuesta hoy de media 20.000 euros más que hace un año. El coste medio se sitúa en 1886 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 13,8% y un avance trimestral del 3,9%.

En paralelo, el Índice Inmobiliario Fotocasa registró en septiembre un avance interanual del 17% en la vivienda de segunda mano —la mayor subida en los últimos 20 años—, con un incremento del 3,1% respecto al trimestre anterior, situando el precio medio ofertado en 2756 euros por metro cuadrado.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, explica que, aunque en el conjunto del país los precios siguen un 6,4% por debajo de los máximos de 2007, "en las ciudades más dinámicas el techo ya se ha roto. Todas las comunidades autónomas suben de precio, más de la mitad lo hacen por encima del 10%".

Además, estas cifras reflejan "una oferta cada vez más limitada que no puede absorber ni el alto ritmo de creación de hogares, ni la mejora de las condiciones hipotecarias", según Matos.

La evolución refleja también las rebajas en los tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE), que se han traducido en préstamos más asequibles para los potenciales compradores. (Información de Irene Martínez, editado por Tomás Cobos)