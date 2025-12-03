Vivienda publicará la próxima convocatoria del Programa 2% Cultural en diciembre, con una dotación de 80 millones de euros.

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press)

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicará una nueva convocatoria del Programa '2% Cultural' durante el mes de diciembre, con una dotación de 80 millones de euros, para contribuir "a la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico español".

El programa del '2% Cultural' es la herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, priorizando la generación de actividad, creando empleo y regenerando los entornos urbanos o rurales.

Su desarrollo propone un modelo de actuación de contenido social, en base a los siguientes criterios: el soporte económico fundamental proviene de la ejecución de la obra pública, la recuperación del Patrimonio Cultural "respetando el legado recibido y propiciando el sentimiento de pertenencia y el orgullo por lo propio".

El Ministerio de Vivienda también explica que se fomenta el uso público favoreciendo el acercamiento social al Patrimonio, además de generar empleo y riqueza en los ámbitos en que se ubican los elementos patrimoniales recuperados y se contribuye al objetivo general de generar turismo de calidad.

Desde la puesta en funcionamiento del Programa del 2% Cultural, y tras las 57 ayudas concedidas mediante la aprobación de la Primera Resolución Parcial Definitiva de la convocatoria publicada en 2023, son ya 1.294 proyectos los financiados con este programa. En total, hasta la fecha, la Administración General del Estado ha invertido más de 805 millones de euros en la recuperación del patrimonio a través del Programa de ayudas del 2% Cultural.