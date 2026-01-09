Viviendas unifamiliares iniciadas en EEUU repuntan en octubre, permisos de construcción caen

WASHINGTON, 9 ene (Reuters) - La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos repuntó en octubre, pero los permisos para futuras construcciones disminuyeron, lo que indica cautela entre los constructores ya que el inventario de viviendas nuevas sigue siendo elevado y la demanda débil.

Las viviendas unifamiliares iniciadas, que representan la mayor parte de la construcción de viviendas, aumentaron un 5,4% hasta una tasa anual desestacionalizada de 874.000 unidades en octubre, informó el viernes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los inicios cayeron a un ritmo de 829.000 unidades en septiembre, frente a las 869.000 de agosto.

Los informes se retrasaron por los 43 días de cierre del Gobierno federal. Los constructores también se están viendo limitados por el aumento de los costos de construcción y de mano de obra debido a los aranceles a la importación y a las medidas contra la inmigración.

Los permisos para la construcción de viviendas unifamiliares cayeron un 0,5% en octubre, hasta 876.000 unidades. En septiembre aumentaron a 880.000 unidades, frente a las 858.000 de agosto (Reportaje de Lucía Mutikani. Editado en español por Natalia Ramos)