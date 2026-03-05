Vizsla silver confirma muerte de otros dos empleados tras secuestro masivo en mina mexicana

5 mar (Reuters) - La minera canadiense Vizsla Silver, con sede en ‌Vancouver, dijo ‌el ⁠jueves que se ha confirmado la muerte de otros dos trabajadores y ​que tres ⁠siguen ⁠desaparecidos tras el secuestro de una decena de ​empleados en una mina en el noroeste ‌del país. A finales de ​enero, Vizsla Silver informó ​que 10 de sus trabajadores habían sido secuestrados en su proyecto Panuco, en el estado mexicano Sinaloa.

Las acciones de la empresa cayeron un 4% ​el jueves.

La Fiscalía General de México informó el mes ⁠pasado que había encontrado 10 cadáveres en el municipio ‌de Concordia, de los cuales cinco fueron identificados.

El grupo fue secuestrado en una mina de plata en una zona que, según las autoridades de seguridad, está bajo el control de "Los Chapitos", ‌una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los ⁠hijos del legendario narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, ‌que cumple condena en Estados ⁠Unidos.

El secretario de Seguridad ⁠mexicano, Omar García, indicó en febrero que los secuestrados podrían haber sido confundidos con miembros de un grupo criminal rival.

Vizsla Silver afirmó en un ‌comunicado que sigue ​cooperando plenamente con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores de búsqueda y la investigación. (Reporte de Pranav Mathur en Bangalore; ‌edición en español de Raúl Cortés Fernández)