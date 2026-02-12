Vizsla Silver dice que el trabajo en el proyecto mexicano se realizará de forma remota tras mortales secuestros

CIUDAD DE MÉXICO, 12 feb (Reuters) - La minera canadiense Vizsla Silver anunció el jueves que las labores en su proyecto de plata y oro Pánuco continuarán de forma remota, ya que las operaciones in situ siguen suspendidas tras el secuestro de diez trabajadores el mes pasado en Concordia, México.

La empresa indicó que cinco empleados siguen desaparecidos, después de que la semana pasada la Fiscalía General de México informara de que había encontrado diez cadáveres en el municipio de Concordia y el lunes aclararan que la mitad de ellos habían sido identificados como trabajadores de la mina.

Los equipos forenses están trabajando para identificar los cadáveres restantes.

Las acciones de Vizsla Silver, con sede en Vancouver, han caído más de un 43% desde que se conoció por primera vez del secuestro.

El grupo fue secuestrado en la mina, en una zona que, según las autoridades de seguridad locales, está bajo el control de "Los Chapitos", una facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos del antiguo narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, que cumple condena en Estados Unidos.

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García, dijo el martes que los secuestrados podrían haber sido confundidos con miembros de un grupo criminal rival, después de que las autoridades interrogaran a los primeros sospechosos del caso. (Reporte de Dharna Bafna en Bangalore; editado por Arun Koyyur; editado en español por Raúl Cortés Fernández)