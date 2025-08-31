Vlahovic permite a la Juventus alcanzar al Nápoles en cabeza

Como el campeón Nápoles la víspera, Juventus sufrió pero terminó ganando por la mínima, en su caso 1-0 en el campo del Génova, este domingo en su compromiso de la 2ª jornada de la Serie A.

Con un pleno de 6 puntos, tres goles marcados y ninguno recibido, los números por ahora son buenos para la Juve en este inicio de temporada, aunque las sensaciones no son tan buenas en lo referente al juego.

El serbio Dusan Vlahovic, que había empezado como suplente y que entró en el 62 en lugar del canadiense Jonathan David, fue el autor del gol del triunfo de los turineses este domingo, en el minuto 73.

Vlahovic, que durante un tiempo sonó en esta pretemporada como transferible, sigue así reivindicándose, después de haber marcado también un tanto en el 2-0 sobre el Parma del pasado fin de semana.

Con el mismo número de puntos, de goles marcados y recibidos, Juventus y Nápoles comparten el liderato. Podría sumarse a ellos y superarles por diferencia de goles el Inter de Milán, que recibe en el último turno del domingo al Udinese.

Los napolitanos habían ganado 1-0 el sábado al Cagliari, con un gol del camerunés Frank Anguissa en el descuento final.

Por su parte, Torino (18º, 1 punto) y Fiorentina (10º, 2 puntos) empataron 0-0 y siguen sin ganar en esta Serie A.

