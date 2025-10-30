VMO2 (Telefónica y Liberty) negocia la compra de un rival del Reino Unido por 2270 millones, según el 'FT'

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Virgin Media O2 (VMO2), la teleco conjunta de Telefónica y Liberty en el Reino Unido, está en negociaciones para comprar Netomnia, el cuarto operador de red de banda ancha más grande del Reino Unido, por 2273,7 millones de euros, según ha adelantado este jueves 'Financial Times'.

En concreto, el objetivo es integrar la red de Netomnia con las operaciones de VMO2 y Nexfibre -la empresa conjunta de banda ancha formada por Liberty Global y Telefónica, junto con InfraVia Capital- para desarrollar una red de fibra que alcance a 8 millones de hogares.

Fundada en 2019, Netomnia proporciona servicios de banda ancha por fibra óptica y se posiciona como el segundo mayor proveedor de redes alternativas (altnet) del Reino Unido, solo por detrás de CityFibre.

Por su parte, VMO2 cuenta con 5,6 millones de clientes de banda ancha y también opera en el mercado de telefonía móvil.

Además, VMO2 ha anunciado un acuerdo con Starlink --propiedad del magnate Elon Musk-- para mejorar la cobertura de su red móvil en las zonas rurales del Reino Unido.

La empresa ha destacado que es el primer operador en el Reino Unido que "aprovecha la posición de liderazgo de Starlink" como la "mayor y única constelación de satélites" del mundo para ofrecer conectividad a móviles a través de una parte del espectro radioeléctrico asignado a O2.

VMO2 está haciendo pruebas internas del servicio vía satélite y se prevé que el lanzamiento comercial para clientes se producirá a principios de 2026.