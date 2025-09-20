LA NACION

Vodafone destaca la estabilidad tecnológica del actual sistema de control telemático contra la violencia de género

Vodafone destaca la estabilidad tecnológica del actual sistema de control telemático contra la viole

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Vodafone destaca la estabilidad tecnológica del actual sistema de control telemático contra la viole
Vodafone destaca la estabilidad tecnológica del actual sistema de control telemático contra la viole

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Fuentes de Vodafone España han señalado que el sistema de seguimiento telemático de agresores de violencia de género se encuentra plenamente operativo y que mantiene la continuidad del servicio y la seguridad de las mujeres bajo protección. La compañía recalca que su prioridad "ha sido y sigue siendo velar por la seguridad de las víctimas en todo momento". El servicio se presta al Ministerio de Igualdad a través de la UTE Vodafone-Securitas, donde Vodafone se encarga de la plataforma tecnológica, los dispositivos y el software necesarios para su funcionamiento. Según fuentes de Vodafone, durante el traspaso de contrato en 2024 se produjeron determinados fallos en la transmisión de los datos entre la UTE saliente y la entrante, resueltos en su momento, y cuya información está actualmente accesible para las autoridades competentes.

Las mismas fuentes destacan que el sistema protege hoy a más de 4000 víctimas en todo el territorio nacional, con un funcionamiento estable y sin alteraciones significativas. El brazalete utilizado, suministrado por Oysta Spain (Grupo Access), es un dispositivo certificado en la Unión Europea que incorpora sistemas avanzados de seguridad, sensores de manipulación, cifrado de comunicaciones y geolocalización en tiempo real. El nuevo modelo procesa más de 30 millones de posiciones diarias y alrededor de 1700 alertas de proximidad, combinando GPS, redes móviles de cualquier operador y WiFi para reforzar la trazabilidad y la precisión de la localización. Además, dispone de centros de datos redundados y protocolos de respuesta inmediata en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

LA NACION
Más leídas
  1. Los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses
    1

    El shock: los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses

  2. El gran amor de Meryl Streep que la marcó a fuego, murió en sus brazos y la volvió una estrella indiscutible de Hollywood
    2

    El gran amor de Meryl Streep que la marcó a fuego, murió en sus brazos y la volvió una estrella indiscutible de Hollywood

  3. Nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel por una poesía de “vuelo elevado”
    3

    Saint-John Perse: nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel de Literatura por una poesía de “vuelo elevado”

  4. La insólita idea que tuvo un empresario que creó un proyecto inmobiliario único en el mundo
    4

    Es empresario y creó un proyecto inmobiliario único en el mundo

Cargando banners ...