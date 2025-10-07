Vodafone y Sesame lanzan una solución para automatizar la gestión de recursos humanos en pymes
Vodafone y Sesame lanzan una solución para automatizar la gestión de recursos humanos en pymes
MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -
Vodafone Empresas se ha aliado con Sesame en el lanzamiento de una solución digital para automatizar y simplificar los procesos de recursos humanos en pymes, según ha informado la teleco en un comunicado.
La solución se llama 'Vodafone Gestión Laboral', no requiere instalación ni equipos adicionales y está diseñada para que las pymes españolas puedan automatizar y simplificar la gestión de sus recursos humanos desde una sola plataforma.
"Con 'Vodafone Gestión Laboral' ponemos en manos de las pymes una herramienta compacta, sencilla y segura que facilita el día a día de la empresa, garantiza el cumplimiento legal y, al mismo tiempo, impulsa la productividad y la eficiencia de los equipos de trabajo", ha destacado el director de Vodafone Empresas, Jesús Suso.
Entre otras funcionalidades, la herramienta ofrece a las pymes la posibilidad de que los empleados fichen desde cualquier lugar y dispositivo y también facilita la gestión de nóminas y el control de los gastos.
