Voleibol: Italia "blinda" a Velasco y a De Giorgi

"No podemos ganar siempre, pero queremos estar siempre ahí, peleando por medallas. Esa es nuestra obligación, estar presentes en las semifinales y en las finales de los principales torneos", destacó el dirigente, al advertir: "Creo que llegaremos tranquilos a Los Angeles porque, además, sería una locura reemplazar a quienes ganan".

"Velasco. Si nos sigue garantizando triunfos podrá quedarse hasta cuando él lo desee", aclaró Manfredi al aludir al argentino que, tras haber llevado a la selección masculina a la gloria en su momento, repitió con las damas, con las que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y luego repitió en la Liga de las Naciones este año, en el que, además, se consagraron campeonas mundiales en Bangkok.

De Giorgi repitió este año en Filipinas el título con la "azzurra" masculina, tras el logrado en la edición que albergaron Polonia y Eslovenia en 2022, y sumó el subcampeonato en la Liga de las Naciones, cuya ronda final se disputó en Ningbo, China (cayó en la final frente a Polonia, tras la derrota con Estados Unidos en el duelo por el bronce olímpico de París).

"A Italia nunca se le puede decir adiós porque es como una familia o un diamante", resumió De Giorgi, cuyos éxitos, sumados a los de Velasco, se reflejaron también en un incremento de más de 11.000 jugadores y jugadoras federados a nivel nacional en un deporte que aportó 16 medallas este año, sumando también las logradas en voleibol de playa y en voleibol sentado. (ANSA).