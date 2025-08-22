Voleibol: Italia extiende su racha

La "azzurra" entrenada por el argentino Julio Velasco se impuso con parciales de 25-20, 25-14 y 25-17 en el Saphan Hin Municipal Stadium de Phuket e inició con el pie derecho su camino en el Grupo B, en el que Bélgica derrotó por 3-0 (25-23, 25-14 y 25-11) a Cuba, próximo rival de Italia en el torneo, el domingo.

"Todos quieren ganarnos y hoy tuvimos algunas dificultades en el primer set en lo que refiere a la defensa y el bloqueo, pero las chicas acertaron al no enfocarse en los errores, algo que sólo puedes permitirte en un entrenamiento, y lograr sacar el partido adelante", explicó Velasco.

El entrenador argentino elogió la actuación de Stella Nervini, la jugadora más joven del plantel, al afirmar que en ese sentido fue una de las que jugaron con más concentración y celebró el modo en que sus dirigidas festejaron su primer triunfo en este Mundial "porque significa que no subestiman a ningún rival".

"Fue como si le hubiésemos ganado a Brasil", dijo al aludir al subcampeón mundial en la pasada edición que consagró a Serbia y en el que Italia finalizó tercera y que se disputó en Países Bajos y Polonia en 2022, y al señalar que "el respeto a todos los adversarios es un signo de humildad para destacar".

"Llegamos casi sobre el inicio del torneo a Tailandia y no con tres días de anticipación para acostumbrarnos al huso horario porque sabemos que el camino será largo. Serán tres semanas en las que trataremos de avanzar golpe a golpe y paso a paso", resumió Velasco.

"Sabemos lo que queremos y disfrutamos de este momento", destacó la central italiana Sarah Fahr al final del partido y al reconocer que "al inicio del partido con Eslovaquia tuvimos algunas dificultades, pero nos sirvió para romper el hielo y está bien así", explicó al confesar que se sintió "muy emocionada" cuando sonó el himno nacional.

Su compañera Myriam Sylla, en cambio, se refirió a un episodio inesperado que coincidió con el momento en que se escuchaban los himnos de cada país y "un gatito asustado pasó corriendo por la cancha, pero había una de nosotras, que no diré quién es, que estaba más asustada que él".

Sylla habló también de las "30 victorias consecutivas y espero que no llegue nunca el momento en el que dejemos de ser invencibles, pero está claro que muchos quieren vernos tropezar.

Nosotras tenemos que enforcarnos ahora en el próximo partido con Cuba", completó.

Italia, que logró su único título en un Mundial en 2002 en Alemania, dio un primer paso en firme en esta edición en la que participan 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro integrantes en los que los dos primeros de cada uno de ellos avanzarán a la última fase, que se desarrollará en Bangkok.

En otros duelos de la primera jornada, Países Bajos superó por 3-2 a Suecia y la anfitriona Tailandia por 3-1 a Egipto en el Grupo A.

En el Grupo C, Brasil se impuso por 3-0 frente a Grecia y Francia por 3-1 ante Puerto Rico, mientras que en el D, Argentina superó por 3-1 a República Checa, idéntico marcador por el cual Estados Unidos derrotó a Eslovenia.

El sábado, se pondrán en marcha los Grupos E (Canadá-Bulgaria y Turquía-España), F (República Dominicana-Colombia y China-México), G (Alemania-Kenia y Polonia-Vietnam) y H (Japón-Camerún y Serbia-Ucrania). (ANSA).