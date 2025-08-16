Voleibol: Italia, finalista

Las "azzurras" de Gaetano Gagliardi, que venían de superar también por 3-0 a China, actuales campeonas mundiales, doblegaron hoy a las "canarinhas" con parciales de 25-16, 25-21 y 25-19 y se las verán ahora con las niponas, que se impusieron a las búlgaras por 25-17, 25-18 y 25-13.

Italia irá por su tercera corona en un Mundial de esta categoría, tras haberse consagrado en 2011 en Lima (venciendo a Brasil en la final) y en 2021 en Rotterdam (derrotando a Serbia), y tratará de recuperar el trono en lo que se anuncia como una revancha ante Japón, que conquistó su único título en 2019 en Aguascalientes, México, al superarla por 3-2 en la definición.

Aquella vez fue Japón el que se sacó la espina, pues había caído frente a Italia en la lucha por el bronce del certamen que se realizó en 2015 en Puerto Rico por un categoríco marcador de 3-0. El campeón fue Brasil, que con seis coronas es el equipo más laureado del torneo y en esta vigésimo tercera edición intentará cerrar al menos en el podio.

Para Italia será la sexta final en esta categoría y confirma el gran momento que atraviesa el voleibol "azzurro", tras la medalla de oro olímpica lograda en los Juegos de París 2024 por el seleccionado mayor que entrena el argentino Julio Velasco, flamante campeón también en la Nations League que llega como favorito al Mundial de esa categoría a celebrarse a partir del 22 de agosto en Tailandia. (ANSA).