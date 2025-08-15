Voleibol: Italia, semifinalista
En Mundial femenino Sub-21 tras eliminar a China. Ahora, Brasil
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Las "azzurras" comandadas por Gaetano Gagliardi se impusieron ante las defensoras del título con parciales de 25-23, 25-19 y 25-15, en tanto que las "canarinhas" lo hicieron por 25-19, 25-18 y 25-14 frente a las "albicelestes" y también se instalaron en la antesala de la definición.
China y Argentina se medirán este sábado en un duelo entre dos equipos que pelearán por cerrar entre el quinto y el octavo puesto, tal como lo harán también Polonia y Turquía, que cayeron en cuartos de final frente a Bulgaria por 3-1 (25-23, 22-25, 25-23 y 25-18) y ante Japón por 3-0 (25-23, 25-21 y 25-20), respectivamente. (ANSA).
