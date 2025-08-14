Voleibol: polémica en el Mundial Sub-21 femenino

Por ese motivo, el rival de Italia en octavos de final del torneo terminó siendo la anfitriona Indonesia, que avanzó a esa instancia como tercera en el Grupo A que lideró Argentina y en el que Vietman fue relegado al último puesto como consecuencia de lo sucedido.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB), tras una investigación interna a raíz de una denuncia presentada por Serbia (que avanzó a octavos como escolta de Argentina), sancionó a Vietnam y le dio por perdidos por marcador de 3-0 cuatro de los cinco partidos disputados.

Las dudas expresadas por el representativo serbio relacionadas con el género apuntaban no sólo a una jugadora vietnamita, sino a dos: Dang Thi Hong y Phuong Quynh, la primera de las cuales se constató que era un varón y fue marginado del torneo con efecto inmediato.

Ninguna de las señaladas jugó el último partido de la primera fase, que terminó con victoria por 3-1 ante Puerto Rico, resultado que sí fue homologado, pero no bastó para asegurar el pasaje a octavos, que quedó de esa manera en poder de Indonesia.

Pero el combinado anfitrión cayó en esa instancia por 3-1 frente a Italia, que había cerrado en el segundo puesto en el Grupo C por detrás de Polonia y mañana se las verá en cuartos con China, defensora del título y ganadora de los cinco partidos que disputó en el Grupo B y superó por 3-0 a Tailandia en octavos.

Brasil y Argentina ponían en marcha hoy los cuartos de final, que continuarán mañana con Bulgaria-Polonia, Italia-China y Turquía-Japón. (ANSA).