Vóley: club multado por insulto machista a una jugadora

El diario local Resto del Carlino informó que el club Pgs Bellaria recibió una multa de 250 euros por responsabilidad objetiva.

"Porque un miembro del público incitó repetidamente, a pesar de la intervención de los árbitros y los atletas, a peleas verbales entre los aficionados de ambos equipos, durante las cuales profirió graves insultos discriminatorios por razón de género dirigidos a una atleta del equipo contrario. Esto se ajusta a la tabla de sanciones adoptada por el Consejo Territorial en noviembre de 2025", se lee en la argumentación de la multa.

De hecho, existe una tabla adoptada por el Comité Territorial de Bolonia que establece sanciones por insultos discriminatorios, normalmente aplicadas por racismo o xenofobia, pero nunca antes se había aplicado por un insulto de género. (ANSA).