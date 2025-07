Vóley: Cogliandro agradece apoyo tras denuncia

"Tenía muchos deseos de publicar este mensaje en video, así, durante este día tan largo y estresante. Antes que nada, quería agradecer a todos los que me apoyan, e incluso a los que no", inicia el mensaje que Cogliandro publicó en su cuenta de Instagram.

"Quería decir que simplemente conté mi historia y que, hasta ahora, no he sido yo quien ha necesitado publicidad: este caso no me ha servido como herramienta publicitaria", enfatizó la central de 29 años.

"En todo caso, si no es hoy, si no es mañana, si no es dentro de un mes, la verdad saldrá a la luz. Nunca he hablado mal del club, nunca he hablado mal del Perugia, también porque todos saben lo que significó para mí y el cariño que había con algunas personas", aclaró Cogliandro, quien jugó 15 años para los "Black Angels".

"Esto, lamentablemente, no se puede ocultar. Esperaba todos los mensajes que he recibido, malos, o al menos no agradables. Lo siento, pero lo esperaba, y aun así pido respeto por este momento, que es muy delicado para mí, dado que este embarazo ha sido muy irregular", subrayó.

"No me sentí muy bien en los últimos días. Igualmente, agradezco a quienes están actuando y a quienes están trabajando para mí en este momento", valoró Cogliandro, quien recibió el respaldo del ministro de Deportes, Andrea Abodi; del presidente de la Federación Italiana de Vóley (FIPAV), Giuseppe Manfredi, y del titular de la Serie A femenina, Mauro Fabris.

Mientras tanto, fuentes de la liga femenina de vóley calificaron como "muy improbable" la posibilidad, circulada en algunos medios, de que el Black Angels Perugia no pueda inscribirse en la próxima temporada debido al caso Cogliandro, señalando que incluso en caso de disputa, se aceptan las inscripciones a la espera de su resolución.

Por su parte, el club Black Angels Perugia anunció mediante el comunicado emitido en la víspera en respuesta a la acusación de Cogliandro que la documentación presentada para la inscripción se había considerado válida y, por lo tanto, aceptada. (ANSA).