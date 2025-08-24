Vóley: Daniele Lavia, operado con éxito

Lavia, de 25 años, recibió el alta del Hospital Borgo Trento de Verona en el que fue operado para remediar la lesión que sufrió en su mano derecha durante el entrenamiento de la selección italiana del DT Ferdinando De Giorgi.

La Federación Italiana de Vóley (FIPAV) expresó su más sincero agradecimiento "a los doctores Corain y Giardini, así como a todo el personal médico y de enfermería del hospital, por su rápida respuesta, profesionalismo y la gran atención que demostraron durante esta delicada situación".

Debido a su lesión, Lavia fue desafectado por De Giorgi del plantel de la "azzurra" para el Mundial en cuyo Grupo F la selección italiana enfrentará a Ucrania, Bélgica y Argelia.

El plantel italiano se reencontrará el miércoles 27 en Turín, donde participará del torneo internacional "FIPAV Cup Men Elite" con Turquía, Alemania y Países Bajos.

De Giorgi reveló una lista de 15 convocados para esta etapa de preparación: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti, Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani, Kamil Rychlicki, Yuri Romanó, Fabio Balaso y Domenico Pace. (ANSA).