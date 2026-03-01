Vóley: equipo italiano de Cuneo permanece en Dubai

La comitiva en Emiratos Árabes Unidos está compuesta por jugadores, el cuerpo técnico y la directiva del Cuneo Volley.

El grupo viajó a Dubái tras haber finalizado la temporada regular de la Superliga italiana.

La delegación se encuentra en un lugar seguro, pero a solo unos cientos de metros de algunas de las zonas afectadas por los ataques con misiles iraníes.

"Estamos bien", escribió en redes sociales el presidente del club, Gabriele Costamagna.

"El ambiente aquí es denso, pero todos estamos bien. Un saludo especial a nuestras familias. Manténganse tranquilos", agregó el atacante Ivan Zaytsev.

"No es muy agradable estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Gracias por los mensajes, estamos bien", publicó a su vez el entrenador Matteo Battocchio. (ANSA).