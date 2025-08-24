Vóley: Italia, a un paso de octavos del Mundial femenino

La "azzurra" del DT argentino Julio Velasco, que había debutado con una victoria por 3-0 ante Eslovaquia, se impuso con parciales de 25-9, 25-8 y 25-16 contra Cuba para llegar a 31 triunfos consecutivos.

"Quiero destacar que, aunque sabíamos que Cuba no era un equipo muy fuerte, las chicas jugaron con una determinación extraordinaria. Creo que esto es crucial para que podamos llegar a octavos de final con la capacidad de mantenernos en la cima incluso en un partido decisivo", destacó Velasco.

"Luego, en el tercer set, cuando hice algunos cambios, las chicas necesitaron un poco de adaptación porque nunca es fácil entrar cuando el equipo titular está tan bien. Sin embargo, se asentaron rápidamente, cerrando el set en 16 y demostrando que están en su mejor momento", agregó el entrenador argentino.

La selección italiana, que llegó a Tailandia como ganadora de la Nations League un año después de una inédita medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, buscará el martes 26 vencer a Bélgica en otro duelo previsto en Phuket para buscar sellar por anticipado su boleto a octavos de final.

"Ahora jugaremos con Bélgica, sin duda el equipo más fuerte al que nos enfrentaremos en este grupo, con jugadoras fuertes y experimentadas. Por eso estoy contento con la actuación de hoy, que nos permite estar listos para el partido contra Bélgica y luego viajar a Bangkok, donde afrontaremos el período más intenso del Mundial", completó Velasco.

"Jugamos con mucha determinación, tal como nos pidió nuestro entrenador. Ahora nos enfocamos en Bélgica, y sin duda será un partido mucho más difícil, ya que cuentan con jugadoras sólidas", comentó a su vez la armadora italiana Alessia Orro.

(ANSA).