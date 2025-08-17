Vóley: Italia, campeón mundial Sub-21

La "azzurra" Gaetano Gagliardi, que llegó a la final tras superar sucesivamente por 3-0 al campeón defensor, China, y a Brasil, se impuso en la definición ante Japón con parciales de 25-22, 22-25, 15-25, 25-19 y 15-11.

Italia, que ya se había coronado en las ediciones de 2011 (venció a Brasil en la final de Lima) y en 2021 (derrotó a Serbia en Rotterdam), recuperó el trono al darse el gusto de tomarse "revancha" ante Japón, que conquistó su único título en 2019 en Aguascalientes, México, al superar a la "azzurra" por 3-2 en la definición.

La coronación en Indonesia confirmó el gran momento que atraviesa el vóley "azzurro" tras la medalla de oro olímpica lograda en los Juegos de París 2024 por el seleccionado mayor que entrena el argentino Julio Velasco, flamante campeón también en la Nations League que llega como favorito al Mundial de esa categoría a celebrarse a partir del 22 de agosto en Tailandia.

Japón, que había perdido por 3-0 con Italia en el duelo por el tercer puesto de la edición del Mundial 2015 disputado en Puerto Rico (donde se consagró Brasil), había sellado su boleto a la final de Surabaya tras vencer a Bulgaria en la otra semifinal por 25-17, 25-18 y 25-13.

A su vez, Brasil, que con seis coronas es el equipo más laureado del torneo, completó el podio de la vigésima tercera edición del Mundial Sub-21 tras vencer por 3-1 a Bulgaria en el duelo por el tercer puesto con parciales de 25-19, 25-20, 14-25 y 25-21.

