Vóley: Italia debuta ante Eslovaquia

“Ser el favorito puede generar presión, pero también es el resultado de un año extraordinario”, afirmó Myriam Sylla, rematadora de la “azzurra” que llegó al Mundial tras ganar la Nations League.

El partido entre la selección italiana del DT argentino Julio Velasco y el combinado de Eslovaquia previsto mañana en el Saphan Hin Municipal Stadium de Phuket marcará el inicio de la actividad del Grupo B que completan Bélgica y Cuba.

“Estoy feliz de comenzar este Mundial con buen pie con todo el equipo. Estamos tranquilas y listas para ponernos a prueba. A veces, ser consideradas favoritas puede generar presión. Sin embargo, esto es el resultado de las victorias que hemos conseguido durante el increíble último año, y no podemos negar que todo esto genera expectativas”, opinó Sylla.

“Debemos ser capaces de ignorar las expectativas de los demás y centrarnos únicamente en nuestro propio juego. No les diré nada especial a las jugadoras más jóvenes en su primer Mundial, porque las emociones y sensaciones del debut deben vivirse. De hecho, si tuviera que dar un consejo, sería este: vivan esta experiencia al 100%”, completó Sylla.

Velasco, de 73 años, definió un plantel de 14 convocadas con 4 jugadoras diferentes respecto de la “azzurra” que ganó una inédita medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, pues incluyó en la lista a las debutantes Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Benedetta Sartori y Yasmina Akrari.

“Todavía no puedo creer que esté aquí en el Mundial. Me siento casi mareada: podría usar la diferencia horaria como excusa, pero la verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí, jugando un Mundial y con un grupo de jugadoras tan extraordinario”, reconoció Akrari.

Italia, que llegó a Tailandia con una serie de 29 victorias consecutivas, busca su segundo título histórico en el Mundial 2025, en el que deberá destronar a Serbia, que se coronó en la edición celebrada hace 3 años en Países Bajos y Polonia.

“Estamos tranquilas y creo que hemos tenido un buen comienzo en estos primeros días en Tailandia. Formo parte de un equipo fantástico. Cuando miro a mis compañeras, veo grandes campeonas que lo han ganado todo en los últimos dos años”, resaltó la jugadora del Pinerolo.

“Me doy cuenta de la admiración que esto genera, especialmente entre la afición, que es tan numerosa aquí en Tailandia. Y también creo que esta situación nos fortalece, porque nos permite creer aún más en nuestras capacidades. Esto puede ser importante en un torneo tan difícil y largo”, completó Akrari.

El Mundial de Tailandia contará con 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro integrantes. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase eliminatoria, que comenzará el viernes 29 en el PalaHuamark de Bangkok.

Italia, que enfrentará el domingo 24 a Cuba y el martes 26 a Bélgica, buscará ganar su zona para evitar en octavos de final a Polonia, que completa el podio del mundial. (ANSA).