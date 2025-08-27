Vóley: Italia irá por el título en el Mundial, De Giorgi

“No firmo integrar el podio. Somos uno de los equipos más fuertes, vamos allí a competir. Puede que Polonia sea nuestro rival más formidable ahora mismo, pero Francia también demostró en París que sabe lo que hace”, afirmó De Giorgi.

El entrenador italiano habló en Malpensa durante un evento organizado por DHL Express, principal patrocinador del equipo, y anticipó que la “azzurra” jugará una serie de amistosos en Turín antes de viajar a Filipinas.

“El vóleibol permite que diferentes talentos estén presentes en la cancha. También es necesario que el talento sepa cómo estar disponible. Luego, es necesario saber cómo entrenar ese talento para que pueda expresarse al máximo”, subrayó De Giorgi.

Italia, que perdió con Polonia la final de la Nations League 2025, comenzó a prepararse hoy en Turín para participar del torneo internacional “FIPAV Cup Men Elite” con Turquía, Alemania y Países Bajos.

“Si quieres mantenerte en la cima siempre tienes que exigir más y esforzarte más. Porque queremos medallas, pero los demás también quieren traerlas a casa”, advirtió De Giorgi.

“Durante estas semanas de preparación, hemos trabajado muy bien, aprovechando los conocimientos técnicos que surgieron de la Nations League”, continuó el entrenador italiano.

“La intensidad y la participación fueron altísimas, salvo por la lesión de Daniele Lavia, que se produjo justo en el último ejercicio del último entrenamiento. Fue una verdadera lástima”, lamentó De Giorgi sobre el rematador de 25 años que ya fue operado con éxito de la lesión que sufrió en su mano derecha.

De Giorgi también manifestó su seguridad en que “los jugadores que reemplazarán a Lavia no deben demostrar nada, ya forman parte del grupo y están preparados porque vivieron la Nations League con nosotros”.

“No sirve inventar nada. Será una gran batalla, pero para nosotros el rival a vencer será aquel al que nos encontremos cada vez”, remarcó De Giorgi, con quien coincidió Simone Giannelli, capitán de una “azzurra” que jugará en el Grupo F del Mundial con Ucrania, Bélgica y Argelia.

“Tenemos una competencia muy dura por delante, muy, muy dura, pero también sabemos que queremos y podemos hacerlo bien. Así que empezamos sin ponernos límites, intentando aprovechar todo lo bueno que se nos presente”, resaltó Giannelli. (ANSA).