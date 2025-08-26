Vóley: Italia venció a Bélgica y ganó su grupo del Mundial

La "azzurra" del DT argentino Julio Velasco, que había sellado su boleto a octavos de final por anticipado, se impuso con parciales de 25-16, 25-16, 21-25 y 25-18 para llegar a 32 victorias consecutivas.

La única mala noticia para Italia, que en los primeros partidos del Grupo B había vencido a Eslovaquia y a Cuba, fue un malestar por un "shock térmico" que provocó el reemplazo de la capitana Anna Danesi durante el cuarto set.

"Fue un episodio de taquicardia, me pasa de vez en cuando, pero ahora está todo bien", explicó Danesi a RaiSport, tras lo cual la Federación Italiana de Vóley (FIPAV) aclaró que la capitana se estabilizó minutos después sin asistencia médica.

"Quiero tranquilizar a todos los que me escriben para que se informen sobre mi estado. Estoy bien. Fue una taquicardia leve, quizás también debido a los cambios de temperatura que experimentamos al pasar del exterior al interior. Gracias por su apoyo y, por favor, sigan alentándonos", completó Danesi.

"Demostramos que somos un gran equipo, incluso en momentos difíciles. Seguiremos como hoy, incluso mejor", agregó la capitana de Italia, que en octavos de final enfrentará al segundo del Grupo G, un puesto que se disputan Alemania y Polonia.

"Alemania juega muy rápido, conocemos a Polonia y nos hemos enfrentado a ellos recientemente: esperemos", completó Danesi sobre el partido previsto en Bangkok.

Una de las figuras de Italia ante Bélgica fue Paola Egonu, quien ponderó también ante RaiSport que la "azzurra" de Velasco, campeona de la Nations League y ganadora de una inédita medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, "es un equipo fantástico".

"Estoy súper orgullosa: todo el trabajo que hacemos se nota en la cancha, pero tuve un pequeño bajón en un momento dado.

Bélgica defendió bien. Atacamos, sacamos bien, defendimos... Lo hacemos todo nosotras mismas, incluso los errores. Estamos muy emocionadas... Trabajaremos en eso también", garantizó Egonu, quien aportó 28 puntos.

Luego fue el turno de Velasco, quien otorgará un día libre al plantel y advirtió que "pensar en ganar todos los partidos 3-0 es un poco presuntuoso".

"Lo importante es ganar los partidos, incluso 3-2 con tiebreaks en 32-30.

No debemos creer, ni siquiera inconscientemente, que todos los partidos transcurren sin problemas y que no podemos ni debemos enfrentarnos a dificultades, sino que debemos estar siempre listos para reaccionar, como hicimos en el cuarto set", subrayó el DT argentino.

"Las chicas hicieron un gran trabajo al entrar en la cancha e imponer su juego de nuevo después de que Bélgica jugara un tercer set prácticamente perfecto, con una gran defensa y algunos golpes muy difíciles", completó Velasco, quien mantuvo a Carlotta Cambi en el banco de suplentes ante Bélgica solo por precaución.

El entrenador de 73 años también alertó que "ahora empieza otro Mundial", porque Italia deberá prepararse para ganar sus próximos cuatro partidos para llegar a la final prevista el domingo 7 de septiembre.

"Vamos a Bangkok y potencialmente nos quedan cuatro partidos para llegar al final del torneo. Los octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales serán cuatro partidos completamente diferentes, a vida o muerte", enfatizó el DT argentino. (ANSA).