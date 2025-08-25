Vóley: Italia y Bélgica definen el primer puesto del grupo

Italia, que llegó al Mundial tras ganar la Nations League, buscará vencer este martes 26 a Bélgica para asegurarse el primer puesto del Grupo B del Mundial en disputa en Tailandia.

La "azzurra" del DT argentino Julio Velasco, que también ganó una inédita medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, venció a Eslovaquia y luego superó a Cuba para llegar a 31 victorias consecutivas.

La idea de Velasco y sus dirigidas es vencer a Bélgica para enfrentar en un duelo de octavos de final previsto en Bangkok al segundo del Grupo G, que pueden ser Polonia o Alemania.

"Ya estamos en octavos de final, pero nos interesa terminar primeras del grupo, tanto para confirmar el buen trabajo que hemos hecho hasta ahora como para llegar en la mejor forma posible a la segunda fase", afirmó la capitana italiana, Anna Danesi.

"También queremos seguir creciendo tanto técnica como tácticamente, porque sabemos que para tener un buen desempeño en el Mundial, necesitaremos mejorar aún más los aspectos del juego que trabajamos a diario", subrayó Danesi.

"Sin duda, será un buen partido contra Bélgica. Conocemos a algunas de las jugadoras a las que nos enfrentaremos, ya que algunas de ellas también juegan en Italia, y en cierto modo, este conocimiento nos ayudará, al igual que su estilo de juego, que es más parecido al nuestro. Por lo tanto, nuestro bloqueo y defensa deberían adaptarse más rápidamente", explicó Danesi.

"Sin duda, podemos afirmar que el partido contra Bélgica será más difícil y, sin duda, reñido. En esta primera fase del Mundial, las emociones también han influido. Si nos fijamos en los otros grupos, algunos de los grandes equipos han perdido sets, y esto debería servirnos de lección para afrontar cada partido con determinación, lo que nos separa de la fase eliminatoria", concluyó Danesi. (Ansa).