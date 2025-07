Vóley: Josefa Idem también respaldó a Asja Cogliandro

“Estamos locos si creemos que tenemos que convencer, o peor aún, obligar, a los atletas a no tener hijos”, afirmó Idem al diario La Stampa un día después de que Cogliandro, una central de 29 años, revalidó su denuncia contra Black Angels Perugia.

“Ya en el año 2000, o sea, hace un cuarto de siglo, comencé a promover acciones concretas junto con Assist, el sindicato de atletas femeninas, para la protección institucional de la maternidad”, recordó Idem, que fue senadora por el Partido Democrático entre 2013 y 2018.

“Se ha avanzado poco. ¿Qué falta? Una ley. Me pongo en la piel de un club que hace sus propios cálculos y, desde un punto de vista regulatorio, no está obligado a implementar protecciones para sus miembros”, analizó.

“Lo que se necesita es una disposición que regule la obligación de atender a las atletas que se embarazan. Un asunto como éste no puede dejarse al azar, porque no siempre funciona: a veces hay falta de concienciación, otras veces, falta de recursos económicos”, criticó Idem.

“Los grupos militares no pueden ser los únicos que permitan el deporte profesional. Sé que no es fácil, pero hoy en día hay demasiadas desigualdades, no sólo entre hombres y mujeres, sino también entre atletas de diferentes disciplinas”, lamentó.

“Por eso pido una ley nacional, y por eso digo que no podemos esperar más. Sólo ocupé el cargo un par de meses, demasiado poco tiempo para siquiera iniciar un debate”, completó Idem, que en 2013 también fue ministra de Igualdad de Oportunidades, Deportes y Políticas Juveniles en Italia.

Cogliandro también recibió el respaldo del ministro de Deportes, Andrea Abodi; del presidente de la Federación Italiana de Vóley (FIPAV), Giuseppe Manfredi, y del titular de la Serie A femenina, Mauro Fabris.

Por su parte, el club Black Angels Perugia emitió un comunicado para calificar las declaraciones de Cogliandro como "engañosas, denigrantes y sin fundamento", tras lo cual aseguró que la atleta "fue protegida" hasta el final de su contrato, en junio pasado. (ANSA).