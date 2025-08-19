Vóley: Modena albergará el torneo europeo masculino en 2026

“Esta noticia nos llena de orgullo. Es un importante reconocimiento a la tradición de la ciudad en particular y, en general, a la pasión por el deporte que anima a toda la región de Emilia-Romaña", afirmaron el gobernador de Emilia-Romaña, Michele de Pascale, y la asesora de Deportes, Roberta Frisoni.

El duelo inaugural se celebrará el 10 de septiembre en Nápoles, mientras que Módena albergará la ronda preliminar (incluidos los partidos de Italia) en el PalaPanini del 11 al 17 del próximo mes.

A su vez, Turín será la sede de los partidos de octavos y cuartos de final, mientras que las semifinales y el duelo por el título se disputarán en Milán.

“Módena, con su prestigioso club de vóleibol, es una de las importantes ciudades italianas elegidas para albergar el campeonato", comentaron de Pascale y Frisoni.

“Todo esto forma parte de un acuerdo plurianual con la FIPAV, que promueve un deporte históricamente popular en nuestra región: en 2023, albergamos el partido inaugural de la Eurocopa con el Italia-Bélgica en el Unipol Arena de Bolonia", recordaron.

Italia conocerá sus rivales el 4 de octubre, cuando se realizará el sorteo de los grupos en Bari.

“La edición número 34 del campeonato europeo, confiada a nuestra federación por segunda vez consecutiva, nos deparará gran emoción y sorpresas, un testimonio de la calidad de nuestro trabajo", destacó a su vez el presidente de la FIPAV, Giuseppe Manfredi.

“Traeremos el evento continental a Nápoles, donde, por primera vez, la Piazza Plebiscito albergará un partido de vóleibol. El Arena del Plebiscito se habilitará para recibir a la selección azzurra en su partido inaugural", agregó Manfredi.

La Piazza del Plebiscito de Nápoles, uno de los lugares más emblemáticos de la capital de la región Campania, albergará "un estadio temporal, donde Simone Giannelli y sus compañeros comenzarán su aventura el 10 de septiembre", según se lee en el sitio web de la FIPAV.

“Nápoles confirma su posición como capital del deporte! El campeonato europeo de vóleibol es un testimonio del trabajo que hemos realizado en los últimos meses", remarcó en tanto el alcalde de la ciudad partenopea, Gaetano Manfredi.

“Nápoles, capital del deporte, representa una gran oportunidad y confirma el papel central de nuestra ciudad en el panorama internacional. Agradecemos a la Federación Italiana de Voleibol (FIPAV) esta elección, que nos enorgullece", concluyó Manfredi.

(ANSA).