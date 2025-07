Vóley: Perugia me echó por estar embarazada, Cogliandro

“Fueron directos: realmente querían que me quitara de en medio”, afirmó Cogliandro en diálogo con el diario La Stampa sobre la decisión del Black Angels Perugia, que compite en la Liga A1, de rescindirle el contrato cuando informó que estaba embarazada.

Cogliandro, una central de 29 años, relató que seis meses después de firmar una extensión de contrato con el club a principios de 2024 descubrió que estaba embarazada y continuó entrenándose, hasta que Black Angels Perugia interrumpió el vínculo.

“El 21 de enero me estaba entrenando y tenía miedo. Mis compañeras también. Al día siguiente se lo conté al director deportivo, quien se alegró mucho y me abrazó. Pero en un instante todo cambió y la presión comenzó de inmediato”, narró Cogliandro.

“El club me dijo que dejara mi casa y también que devolviera los salarios que ya había cobrado. Se volvieron inflexibles: ‘Debes irte’”, añadió Cogliandro, quien refirió haber buscado una mediación para lograr una suspensión del contrato con otros roles administrativos.

“Hay una diferencia de 12.000 euros entre su oferta y la cantidad adeudada hasta el final del contrato, una cantidad ridícula: pero sufrí maltrato psicológico”, denunció Cogliandro, quien acumuló 15 años en el Black Angels Perugia, con el que ascendió de la Serie A2.

“Tenemos un contrato, no un contrato profesional. Se han hecho algunos cambios, pero debería haber más protecciones. Si seguimos aceptando compromisos, no seré la última. Es hora de decir basta”, insistió la jugadora, que en el sitio web del club sigue figurando como parte del plantel del Black Angels Perugia.

Cogliandro también contó que como parte de la presión, el club la obligó a "pedir la baja por maternidad dos meses después de la fecha prevista del parto".

“Les ofrecí ayudarles a gestionar sus redes sociales o darme un trabajo de oficina los meses que quedaban, pero por desgracia, su única intención era deshacerse de mí. Incluso consideré congelar mi contrato hasta mi regreso, con las mismas condiciones. Tuve algunas dificultades en mi carrera. Mientras estás de baja, te pagan, pero si estás embarazada, te tienen que despedir.

Me llamaron desagradecida, me amenazaron", reveló Cogliandro.

La deportista aseguró que ya no quiere saber más nada con el mundo del vóley y que "antes de volver a jugar, me haría albañil, con todo respeto, obviamente no sería capaz, pero el deporte que amaba ahora me da asco".

A su vez, Black Angels Perugia emitió un comunicado para calificar las declaraciones de Cogliandro como "engañosas, denigrantes y sin fundamento", tras lo cual aseguró que la atleta "fue protegida".

Además, la nota refiere que le desea lo mejor a Cogliandro y, sobre todo, espera que la historia sirva "para poner de relieve la necesidad de introducir un reglamento que regule más claramente el proceso de maternidad, para proteger a los clubes, pero sobre todo a las propias deportistas".

En tanto, Cogliandro obtuvo un inmediato respaldo de Abodi, quien en diálogo con ANSA aseveró que "el profesionalismo no puede ser el único elemento que garantice derechos y protecciones, ya que no todas las disciplinas pueden afrontar ciertos costos".

"La cuestión no es sólo hacer lo correcto, sino promoverlo para que el movimiento crezca y se vuelva autosuficiente", subrayó Abodi, quien refirió haber hablado con Manfredi y Fabris, con los cuales, garantizó, "comprobaremos la eficacia de las normas".

"Es imposible sobrevivir sólo con subvenciones públicas y la generosidad de los clubes. Debemos evaluar si existen otras maneras de garantizar la protección sin afectar la sostenibilidad económica", añadió el ministro.

Por último, Abodi recordó que pese al caso de Cogliandro, "hay muchos ejemplos positivos, especialmente en el vóley femenino", en el que hay "muchos clubes de la Serie A" que "tienen muchas madres e hijos, y que mantuvieron sus contratos vigentes, y esto no debe pasarse por alto", resaltó.

"Un segundo aspecto es importante, pero no crucial: existe un programa de apoyo a la maternidad para deportistas, que garantiza una contribución de 1000 euros durante 12 meses. Es un fondo que financiamos anualmente y no se utiliza en su totalidad. No sé por qué. Quizás el programa no sea muy conocido. Por eso, también intentaremos mejorar la comunicación al respecto", prometió Abodi.

El ministro también anunció que evaluará con el Comité Olímpico (CONI) y el Paralímpico (CIP) y con las federaciones "la discrecionalidad actual de las reglas del sistema deportivo".

Por su parte, Manfredi resaltó que "la maternidad nunca debe considerarse un delito, y mucho menos un obstáculo para la carrera de una deportista", tras lo cual expresó su "total solidaridad" y la de la FIPAV para Cogliandro.

"La FIPAV seguirá este tema además de garantizar que incidentes de este tipo no se filtren en nuestro movimiento. Además, en aras de la equidad, me reservo el derecho a investigar el asunto con el club involucrado para disponer de más información", aclaró Manfredi.

Luego fue el turno de Fabris, quien lamentó la situación y opinó que "podría y debería haberse evitado con sensibilidad y sentido común" tras enfatizar que "la maternidad es un derecho, algo hermoso, y la Liga siempre ha luchado por proteger la vida".

"Investigaremos la situación lo mejor que podamos, dado que, al inscribirse para el campeonato 2025-26, se nos informó que la disputa entre Perugia y la atleta estaba en proceso de resolución de mutuo acuerdo", explicó Fabris. (ANSA).