Vóley: Perugia, tricampeón del Mundial de Clubes

El Sir Sicoma Monini Perugia del DT, Angelo Lorenzetti, que ya había ganado el Mundial de Clubes en 2022 y 2023, se impuso en Belém con parciales de 25-20, 25-21 y 29-27.

Simone Giannelli, que además es el capitán del seleccionado italiano, fue decisivo para la coronación del Sir Sicoma Monini Perugia, que este año también se dio el gusto de conquistar la Champions League.

La coronación del Sir Sicoma Monini Perugia cierra un año histórico para el vóley "azzurro", pues el pasado domingo 14 el Savino Del Bene Scandicci ganó el Mundial de Clubes femenino al superar por 3-1 al Prosecco doc Imoco Conegliano en la final entre equipos italianos disputada en San Pablo, Brasil.

Además, Italia había celebrado la coronación de su selección femenina en el Mundial celebrado en Tailandia y del combinado masculino en la Copa del Mundo disputada en Filipinas. (ANSA).