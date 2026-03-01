Vóley: Sir Perugia ganó la Supercopa de Italia

Rana Verona ganó el primer set por 27-25, pero Sir Susa Scai Perugia se adjudicó las tres mangas siguientes con parciales de 25-22, 25-21 y 25-22 para quedarse con la final disputada ante 6.300 aficionados.

El club presidido por Gino Sirci se convirtió además en el único equipo en ganar la Supercopa de Italia en cuatro ocasiones consecutivas (2022-23, 2023-24, 2024-25 y 2025-26).

El líbero Massimo Colaci fue una de las figuras del equipo dirigido por el entrenador Angelo Lorenzetti, vigente campeón del mundo y de Europa.

Sir Susa Scai Perugia ya ostenta 17 títulos y en esta temporada buscará conquistar el "Scudetto" y la Champions League. (ANSA).