Vóley: Velasco reveló las convocadas para el Mundial

Velasco, de 73 años, determinó las representantes de la "azzurra" luego de las dos semanas de entrenamientos desarrollados entre Cavalese, en la región de Trento, y Milán tras la conquista de la Nations League.

El DT argentino, que también guio a Italia a ganar una inédita medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, concedió días de descanso a sus jugadoras, con quienes se reunirá en el Centro Pavesi el lunes 18, un día antes del viaje hacia Tailandia.

Italia enfrentará a Bélgica, Cuba y Eslovaquia en el Grupo B del Mundial, en el que buscará destronar a Serbia, que se coronó en la edición celebrada en Países Bajos y Polonia en 2022.

Lista de convocadas por Italia.

Armadoras: Carlotta Cambi y Alessia Orro.

Centrales: Benedetta Sartori, Anna Danesi (capitana), Sarah Fahr y Yasmina Akrari.

Rematadoras: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi y Gaia Giovannini.

Opuestas: Paola Egonu y Ekaterina Antropova.

Líberas: Monica De Gennaro y Eleonora Fersino. (ANSA).