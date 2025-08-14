Vóley: Velasco reveló las convocadas para el Mundial
El DT argentino eligió a las 14 representantes de Italia.
- 1 minuto de lectura'
Velasco, de 73 años, determinó las representantes de la "azzurra" luego de las dos semanas de entrenamientos desarrollados entre Cavalese, en la región de Trento, y Milán tras la conquista de la Nations League.
El DT argentino, que también guio a Italia a ganar una inédita medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, concedió días de descanso a sus jugadoras, con quienes se reunirá en el Centro Pavesi el lunes 18, un día antes del viaje hacia Tailandia.
Italia enfrentará a Bélgica, Cuba y Eslovaquia en el Grupo B del Mundial, en el que buscará destronar a Serbia, que se coronó en la edición celebrada en Países Bajos y Polonia en 2022.
Lista de convocadas por Italia.
Armadoras: Carlotta Cambi y Alessia Orro.
Centrales: Benedetta Sartori, Anna Danesi (capitana), Sarah Fahr y Yasmina Akrari.
Rematadoras: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi y Gaia Giovannini.
Opuestas: Paola Egonu y Ekaterina Antropova.
Líberas: Monica De Gennaro y Eleonora Fersino. (ANSA).
