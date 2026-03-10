Volkswagen anuncia que recortará 50.000 empleos en Alemania de aquí a 2030

Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa, anunció el martes un recorte de 50.000 puestos de trabajo en Alemania de aquí a 2030, más de lo previsto hasta ahora, para reducir costos ante la feroz competencia de China, el estancamiento de la demanda en Europa y los aranceles estadounidenses.

"En total, se recortarán unos 50.000 empleos para 2030 en todo el grupo Volkswagen en Alemania", indicó el jefe ejecutivo de la empresa, Oliver Blume, en una carta a los accionistas con motivo de la presentación de sus resultados anuales.

El grupo había alcanzado un acuerdo con los sindicatos a finales de 2024 para reducir 35.000 puestos para 2030, como parte de los planes por ahorrar 15.000 millones de euros (US$17.475 millones) anuales.