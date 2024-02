Volkswagen va a doblar sus inversiones en Brasil hasta llegar a los 16.000 millones de reales brasileños (2.983 millones de euros), tras anunciar este viernes una ampliación de sus inversiones por valor de 9.000 millones de reales (1.678 millones de euros) entre 2026 y 2028.

En concreto, el fabricante alemán ya tenía previsto invertir unos 7.000 millones de reales (1.305 millones de euros) en Brasil entre 2022 y 2026, a los que ahora se suman otros 9.000 millones de reales. Con la cifra final, Volkswagen se convierte en la firma automovilística que más invierte en el país sudamericano en el período pospandemia, según ha destacado en un comunicado.

Hasta 2028, Volkswagen lanzarán 16 nuevos vehículos, incluidos modelos híbridos, 100% eléctricos y Total Flex. En el primer momento, el nuevo aporte contempla el desarrollo de una producción de proyectos innovadores y con foco en descarbonización para las 4 fábricas de Volkswagen do Brasil.

El consejero delegado de Volkswagen Brasil, Ciro Possobom, ha destacado la trayectoria consolidado de la compañía en el país, que les permite seguir apostando por invertir para el desarrollo de una producción de proyectos innovadores y con foco en descarbonización para las cuatro fábricas de Volkswagen en Brasil.

Inéditos en el portfolio de Volkswagen en Brasil, los nuevos modelos serán "fundamentales" para impulsar aún más la estrategia de descarbonización de la marca en la región de Sudamérica, alineada con su estrategia global 'Way to Zero', que prevé la neutralidad de carbono en todas las unidades de Volkswagen en el mundo, considerando productos y procesos.