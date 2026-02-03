Volkswagen fabricará una nueva camioneta pickup en Brasil y prevé un crecimiento de las ventas para 2026

Por Rodrigo Viga Gaier

RÍO DE JANEIRO, 3 feb (Reuters) - Volkswagen producirá una nueva camioneta pickup ⁠llamada Tukan en ⁠Brasil a partir de 2027, según ha anunciado el director general de la automotriz alemana en el país, ⁠con una ‌inversión ​de 3.000 millones de reales (570,07 millones de dólares) como parte ​de su expansión en el segmento de las camionetas pickup ‌en Latinoamérica.

CONTEXTO CLAVE

• La Tukan se fabricará ‌en la planta de ​Volkswagen en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná.

• El modelo se dirigirá inicialmente a los mercados latinoamericanos y forma parte de un plan de inversión de 20.000 millones de reales para Sudamérica hasta 2028.

• El mercado de las camionetas representa casi el 18% de ⁠las ventas de vehículos en Brasil, según declaró a Reuters el director general del ​país, Ciro Possobom.

• "Es un mercado grande y tenemos que estar presentes. Está creciendo significativamente debido a la agroindustria y al gran número de carreteras sin asfaltar en Brasil y Argentina, que requieren un vehículo robusto", afirmó en una entrevista.

ÓPTIMISMO GENERAL

• Possobom se ⁠mostró optimista sobre el mercado automovilístico brasileño en 2026, señalando un ciclo ​de recortes de tipos de interés previsto.

• Espera que las ventas de Volkswagen aumenten en dos dígitos y citó el buen rendimiento de modelos ‍como el Polo, el T-Cross, el Taos, el Tiguan y el Tera, recientemente lanzado.

• "En enero ya aumentamos nuestra cuota de mercado en un punto porcentual en comparación con el mismo mes de 2025. Cerramos diciembre con un ​18%. Creemos que podemos, como hicimos en 2025, crecer tres veces más que la media del mercado", afirmó Possobom.

(1 dólar = 5,2625 reales) (Reportaje de Rodrigo Viga Gaier; ‍redacción de Gabriel Araujo; Editado en español por Juana Casas)