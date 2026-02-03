Volkswagen fabricará una nueva camioneta pickup en Brasil y prevé un crecimiento de las ventas para 2026
Por Rodrigo Viga Gaier
RÍO DE JANEIRO, 3 feb (Reuters) - Volkswagen producirá una nueva camioneta pickup llamada Tukan en Brasil a partir de 2027, según ha anunciado el director general de la automotriz alemana en el país, con una inversión de 3.000 millones de reales (570,07 millones de dólares) como parte de su expansión en el segmento de las camionetas pickup en Latinoamérica.
CONTEXTO CLAVE
• La Tukan se fabricará en la planta de Volkswagen en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná.
• El modelo se dirigirá inicialmente a los mercados latinoamericanos y forma parte de un plan de inversión de 20.000 millones de reales para Sudamérica hasta 2028.
• El mercado de las camionetas representa casi el 18% de las ventas de vehículos en Brasil, según declaró a Reuters el director general del país, Ciro Possobom.
• "Es un mercado grande y tenemos que estar presentes. Está creciendo significativamente debido a la agroindustria y al gran número de carreteras sin asfaltar en Brasil y Argentina, que requieren un vehículo robusto", afirmó en una entrevista.
ÓPTIMISMO GENERAL
• Possobom se mostró optimista sobre el mercado automovilístico brasileño en 2026, señalando un ciclo de recortes de tipos de interés previsto.
• Espera que las ventas de Volkswagen aumenten en dos dígitos y citó el buen rendimiento de modelos como el Polo, el T-Cross, el Taos, el Tiguan y el Tera, recientemente lanzado.
• "En enero ya aumentamos nuestra cuota de mercado en un punto porcentual en comparación con el mismo mes de 2025. Cerramos diciembre con un 18%. Creemos que podemos, como hicimos en 2025, crecer tres veces más que la media del mercado", afirmó Possobom.
(1 dólar = 5,2625 reales) (Reportaje de Rodrigo Viga Gaier; redacción de Gabriel Araujo; Editado en español por Juana Casas)