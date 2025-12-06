Volkswagen invertirá US$186.000 hasta 2030, dice CEO

Fráncfort, 6 dic (Reuters) -

El Grupo Volkswagen tiene previsto invertir 160.000 millones de euros (US$186.000 millones) hasta 2030, dijo su CEO, Oliver Blume, lo que refleja un ajuste de cinturón, ya que el principal fabricante de automóviles de Europa se enfrenta a una grave crisis en sus dos mercados clave, China y Estados Unidos. El gasto total, actualizado anualmente como parte del plan quinquenal de inversiones de Volkswagen, se compara con 165.000 millones de euros para el periodo 2025-2029 y 180.000 millones para 2024-2028. Volkswagen, que incluye las marcas Porsche y Audi, se ha visto afectada por los aranceles a las importaciones de Estados Unidos y la feroz competencia en China, lo que ha perjudicado sobre todo los beneficios de Porsche, que vende alrededor de la mitad de sus automóviles en estos dos mercados.

Blume dijo al semanario Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung que el nuevo plan de gasto se centraba "en Alemania y Europa", tanto en productos como en tecnología e infraestructura.

Blume dijo que las consideraciones en torno a una posible planta de Audi en Estados Unidos dependían de un posible apoyo financiero sustancial por parte de Washington.

Aunque no se espera que la marca Porsche crezca en China, dijo que algún día podría tener sentido un modelo de Porsche fabricado específicamente para el mercado chino.

(US$1 = 0,8590 euros) (Reporte de Christoph Steitz. Editado en español por Javier Leira)