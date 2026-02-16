Volkswagen planea reducir costes en un 20% para fines de 2028, informa la revista Manager Magazin

BERLÍN, 16 feb (Reuters) - Volkswagen planea recortar sus costos en un 20% en todas las marcas para finales de 2028, informó el lunes la revista Manager Magazin, mientras la automotriz alemana busca reforzar sus finanzas para contrarrestar el impacto de mayores costos, la difícil situación del mercado chino y los aranceles estadounidenses.

El director ejecutivo, Oliver Blume, y el director financiero, Arno Antlitz, presentaron un "enorme" plan de ahorro en una reunión a puerta cerrada con ejecutivos de alto rango de la empresa en Berlín a mediados de enero, añadió la publicación económica.

Un portavoz de la empresa dijo que Volkswagen puso en marcha un programa en todas sus marcas y entidades hace tres años y que, desde entonces, ha logrado un ahorro de decenas de miles de millones de euros.

El programa ha permitido al grupo compensar los obstáculos geopolíticos, como los aranceles estadounidenses, según el portavoz.

Según Manager Magazin, en la reunión no quedó claro dónde se realizarán exactamente los recortes y dónde se mejorará la cooperación entre las marcas, pero también podría plantearse el cierre de plantas.

La presidenta del comité de empresa de Volkswagen, Daniela Cavallo, reconoció el informe, pero señaló un acuerdo con Volkswagen AG alcanzado a finales de 2024, en el que se acordaron medidas para la competitividad y para un impacto socialmente aceptable en la plantilla.

"Con este acuerdo, hemos descartado expresamente el cierre de plantas y los despidos por motivos operativos", afirmó Cavallo en un comunicado.

La mayor automotriz de Europa está en proceso de recortar 35.000 puestos de trabajo en Alemania para 2030. Su marca principal anunció en enero que tenía previsto reducir los puestos directivos y consolidar su plataforma de producción, con el objetivo de ahorrar 1.000 millones de euros (US$1.200 millones) durante el mismo periodo.

El portavoz de Volkswagen añadió que Blume ofrecerá información actualizada en la rueda de prensa sobre los resultados anuales de la empresa, que se celebrará el 10 de marzo.

Las automotrices alemanas se enfrentan a retos en China, ya que tienen que competir en una guerra de precios cada vez más intensa con sus rivales locales.

