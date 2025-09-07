Volkswagen presenta un SUV eléctrico compacto antes del Salón del Automóvil de Múnich

MUNICH, 7 sep (Reuters) - Volkswagen desveló el domingo un nuevo SUV eléctrico compacto, como parte del impulso del fabricante de automóviles para ofrecer vehículos de batería asequibles en medio de una mayor competencia en costos e innovación, los aranceles de Estados Unidos y cambios en la demanda.

El ID.CROSS es parte de una oferta de productos que ha visto al grupo Volkswagen, el mayor fabricante de autos de Europa, introducir alrededor de 60 modelos en 2024 y 2025, dijo su CEO Oliver Blume en una presentación a la prensa antes del Salón del Automóvil de Múnich que comienza el martes.

Se espera que el SUV eléctrico compacto, que tendrá su estreno mundial en el verano boreal de 2026, tenga un precio de entre 28.000 y 30.000 euros (entre US$32.780 y US$35.121).

"Siempre nos hemos enfrentado a grandes retos", dijo Blume, citando la fuerte competencia, la disminución de la demanda en Europa, una guerra de precios en China y la tensión comercial, que han asestado un duro impacto a sus marcas Audi y Porsche.

Los fabricantes de automóviles europeos se enfrentan a una dura competencia china en su intento de introducir vehículos eléctricos asequibles en el mercado.

Volkswagen, acuciada por la caída de los beneficios en China y la débil demanda de automóviles en Europa, también ha puesto en marcha un importante programa de reducción de costos que supondrá la supresión de más de 35.000 puestos de trabajo, junto con recortes de capacidad en sus plantas alemanas. (1 dólar = 0,8542 euros) (Reporte de Christoph Steitz y Christina Amann; Editado en español por Javier Leira)