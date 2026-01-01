Voluntario de la Guardia Revolucionaria de Irán muere durante las crecientes protestas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un miembro voluntario de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán falleció en una provincia del oeste del país durante las crecientes manifestaciones provocadas por la mala situación económica de la República Islámica, informaron las autoridades el jueves, la primera víctima mortal en las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones

La muerte del voluntario de la fuerza Basij, de 21 años, el miércoles por la noche podría marcar el inicio de una respuesta más contundente por parte de la teocracia iraní ante las manifestaciones, que han disminuido en la capital, Teherán, pero se han extendido a otras provincias

La agencia noticiosa estatal IRNA reportó el deceso, pero no ofreció más detalles. Una agencia de noticias iraní llamada Student News Network, que se cree que es cercana a la Basij, culpó directamente a los manifestantes de la muerte del miembro de la Guardia, citando declaraciones de Saeed Pourali, vicegobernador de la provincia de Lorestán

El fallecido "fue martirizado... a manos de alborotadores durante las protestas en esta ciudad en defensa del orden público", indicó, según fue citado por la agencia. Otros 13 efectivos de la Basij y agentes de policía resultaron heridos, agregó

“Las protestas que se han producido se deben a presiones económicas, a la inflación y las fluctuaciones de la moneda, y son una expresión de la preocupación por el sustento”, dijo Pourali. “Las voces de los ciudadanos deben ser escuchadas con atención y tacto, pero la gente no debe permitir que sus demandas sean manipuladas por individuos que buscan obtener beneficios”

Las protestas se produjeron en la ciudad de Kouhdasht, a más de 400 kilómetros (250 millas) al suroeste de Teherán

El gobierno civil iraní, bajo el mando del presidente reformista Masoud Pezeshkian, ha tratado de mostrar su intención de negociar con los manifestantes. Pero Pezeshkian ha reconocido que no puede hacer mucho ya que la moneda, el rial, se ha depreciado rápidamente y un dólar cuesta ahora alrededor de 1,4 millones de riales

Por otra parte, la televisora estatal reportó la detención de siete personas, de las cuales cinco fueron descritas como monárquicos y de las otras dos dijo estaban vinculadas a grupos con sede en Europa. La cadena afirmó que, en otra operación, las fuerzas de seguridad confiscaron 100 pistolas de contrabando, pero no ofreció más detalles

Las protestas son las más importantes desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba detenida desencadenó movilizaciones a nivel nacional. Las nuevas manifestaciones no se han extendido aún por todo el país y no han sido tan intensas como las que rodearon al fallecimiento de Amini, que fue arrestada por no llevar hiyab, o pañuelo, al gusto de las autoridades

La teocracia iraní declaró feriado el miércoles en gran parte del país, alegando las bajas temperaturas, probablemente en un intento de que la gente se marchase de la capital para un fin de semana largo. El fin de semana iraní es el jueves y el viernes, y el sábado se conmemora el cumpleaños del imán Ali, otro día festivo para muchos

Las protestas, que tienen su origen en la crisis económica, han incluido consignas contra la teocracia. El liderazgo de la República Islámica sigue recuperándose de la guerra de 12 días lanzada por Israel en junio. Estados Unidos también bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante esa contienda

Irán ha afirmado que ya no enriquece uranio en ninguna de las plantas del país, en un intento de mostrar a Occidente su disposición a posibles negociaciones acerca de su programa nuclear para aliviar las sanciones internacionales. Pero esas conversaciones no se han producido aún ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han advertido a Teherán que no reconstruya su programa atómico

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa